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Минобороны проводит сборы военнообязанных запаса (фото)

Минобороны проводит сборы военнообязанных запаса (фото)

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Военнообязанным был продемонстрирован фильм на военно-патриотическую тему.

Основной целью сборов с участием военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.

Минобороны проводит сборы военнообязанных запаса (фото) Минобороны проводит сборы военнообязанных запаса (фото) Минобороны проводит сборы военнообязанных запаса (фото)

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