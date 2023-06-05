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Сабина Алиева посетила задержанных армянских солдат

Сабина Алиева посетила задержанных армянских солдат

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток (НПГ) без предварительного предупреждения продолжают посещать места содержания под стражей, которые люди не могут покинуть по собственному желанию.

Цель очередного посещения заключалась в ознакомлении с условиями содержания и обращения в учреждении, ситуации по обеспечению прав содержащихся лиц, уточняет АПА.

Во время посещения были приняты два армянских военнослужащих – Ховагимян Харут Юрики и Газарян Карен Ашоти, задержанных 26 мая в связи с нарушением госграницы Азербайджана, проходящей через село Раздере Зангиланского района азербайджано-армянской границы, и совершением других незаконных деяний, привлеченных решением суда в качестве обвиняемых лиц.

Сабина Алиева конфиденциально приняла каждого из них, на месте выслушала их обращения. Принятые омбудсменом лица не жаловались на условия содержания и обращение с ними, выразили благодарность Азербайджанскому государству за созданные условия.

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