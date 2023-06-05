Азербайджан приглашен на заседание «НАТО+партнеры»

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Азербайджан сегодня впервые был приглашен на заседание Военного комитета НАТО по энергетической безопасности в формате “НАТО+партнеры”.

Об этом сообщил в Twitter глава миссии Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в рамках Военного комитета, высшей военной структуры альянса, впервые состоялась встреча в расширенном формате с партнерами по энергетической безопасности.

Как сообщает представительство Азербайджана при НАТО, на заседании комитета член правления Центра анализа международных отношений, доктор философии Эсмира Джафарова, представляющая нашу страну, выступила с презентацией об успешной энергетической политике нашей страны, а также вкладе в энергетическую безопасность в глобальном и региональном плане.

Джафарова проинформировала союзные и партнерские государства о нашей дальновидной энергетической стратегии, превратившей Азербайджан в надежного партнера в глобальной энергетической безопасности, о важной роли, которую “Южный газовый коридор” играет в энергетической безопасности Европы, о возможностях и перспективных проектах, которые Азербайджан может предложить в контексте возобновляемых источников энергии.

Представители государств-членов НАТО подчеркнули, что Азербайджан является надежным и важным партнером Альянса. Была оценена положительная роль нашей страны в энергетической безопасности Европы, обсуждена проделанная работа и будущие проекты.