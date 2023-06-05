Как бойцы «РДК» брали в плен российских военнослужащих в Белгородской области (видео)

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В соцсетях распространяют ролики, как утверждается, захвата в плен российских военнослужащих в ходе вчерашнего рейда «Русского добровольческого корпуса» в Белгородскую область.

Из записей неясно, сколько человек были захвачены. Когда и где видео были сняты, неизвестно.

В одном из роликов боец РДК говорит о «пленных пограничниках. В другой записи связанный человек в камуфляже утверждает, что он — мобилизованный из Тверской области.

По данным Astra, на кадрах — 48-летний житель города Кашина Тверской области Алексей Беляев. Его личность журналистам подтвердила бывшая жена пленного.