Талех Кязимов: Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным

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Если процент за снятие средств в банкоматах будет снижен, люди предпочтут обналичивать больше денег.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Trend.

Он отметил, что основная цель – поощрение безналичных расчетов. “Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным. Терминалы для безналичной оплаты есть везде. Стратегия состоит в том, чтобы люди переходили безналичную оплату. Если новый законопроект будет принят, Центральный банк получит полномочия по установлению максимального порога по рынку”, – сказал Кязимов.