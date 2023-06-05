Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Талех Кязимов: Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным

Талех Кязимов: Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным

Если процент за снятие средств в банкоматах будет снижен, люди предпочтут обналичивать больше денег.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Trend.

Он отметил, что основная цель – поощрение безналичных расчетов. “Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным. Терминалы для безналичной оплаты есть везде. Стратегия состоит в том, чтобы люди переходили безналичную оплату. Если новый законопроект будет принят, Центральный банк получит полномочия по установлению максимального порога по рынку”, – сказал Кязимов.

Теги:
Из этой рубрики
Инфляция в Турции опустилась до 40 процентов
Экономика

Инфляция в Турции опустилась до 40 процентов

2023/06/05, 17:50
SOCAR проложит газопровод из Турции в Нахчыванскую АР
Экономика

SOCAR проложит газопровод из Турции в Нахчыванскую АР

2023/06/05, 15:44
В Нахчыванской АР будет создана свободная экономическая зона
Экономика

В Нахчыванской АР будет создана свободная экономическая зона

2023/06/05, 15:28
Талех Кязимов: Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным
Экономика

Талех Кязимов: Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным

2023/06/05, 14:51
Выросли валютные резервы Азербайджана
Экономика

Выросли валютные резервы Азербайджана

2023/06/05, 11:24
Глава Центробанка назвал прогнозируемый уровень инфляции
Экономика

Глава Центробанка назвал прогнозируемый уровень инфляции

2023/06/05, 10:50
Турецкая лира продолжает рекордно дешеветь
Экономика

Турецкая лира продолжает рекордно дешеветь

2023/06/05, 09:45
Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году
Экономика

Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

2023/06/04, 22:05
Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече министров ОПЕК+
Экономика

Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече министров ОПЕК+

2023/06/04, 09:58