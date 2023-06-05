Турция — новый адрес переговоров?

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Церемония вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально завершена. «Разбор» и анализ ее даже не закулисья, а встреч «на полях» только начинается. И это не только переговоры самого Эрдогана с генсеком НАТО Столтенбергом по поводу вступления Швеции в альянс.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, Никол Пашинян не только отправил поздравление Эрдогану, но и лично отправился на церемонию инаугурации. В СМИ и социальных сетях Южного Кавказа ожидаемое внимание привлекла фотография, где президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, улыбаясь, о чем-то беседуют.

Начистоту говоря, протокольные рукопожатия и улыбки — это внешняя сторона многих встреч, посвященных послевоенному урегулированию. Но на сей раз все происходит в Турции. И это уже как минимум повод задать вопрос: почему бы Алиеву и Пашиняну не вести переговоры именно в Турции?

Есть, конечно, деликатная сторона вопроса. Да, у Турции и Азербайджана братские отношения, которые затрагивают и военную сферу. Но если та же Россия, союзник Армении по ОДКБ, у которой с Ереваном еще и двусторонний договор, страна, которая держит в Армении военную базу и охраняет армянские границы с Ираном и Турцией, выступает здесь в качестве посредника — почему эту роль не может играть Турция?

В данном случае куда важнее исторических стереотипов и обид – современные политические реалии. В самом деле, иронизировать в стиле «на «дёнярах» и концертах турецких «звезд» эстрады серьезной политики не сделать» можно было в начале девяностых, но не сейчас. Турция уже де-факто региональная сверхдержава. Ее влияние растет и укрепляется во многих регионах, и это не только традиционный Ближний Восток. Турция активно действует в Африке и на Балканах. И, конечно же, становится одним из основных геополитических «игроков» на постсоветском пространстве, включая и Южный Кавказ, и Центральную Азию.

У Турции по-настоящему братские отношения с Азербайджаном. На основе азербайджанских нефтегазовых проектов возникло стратегическое партнерство Баку-Тбилиси-Анкара. Игнорировать все эти геополитические «подвижки» для Армении было бы не самым умным шагом, и это еще мягко сказано.

Отдел политики