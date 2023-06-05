Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Важно

Турция — новый адрес переговоров?

Турция — новый адрес переговоров?

Церемония вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально завершена. «Разбор» и анализ ее даже не закулисья, а встреч «на полях» только начинается. И это не только переговоры самого Эрдогана с генсеком НАТО Столтенбергом по поводу вступления Швеции в альянс.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, Никол Пашинян не только отправил поздравление Эрдогану, но и лично отправился на церемонию инаугурации. В СМИ и социальных сетях Южного Кавказа ожидаемое внимание привлекла фотография, где президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, улыбаясь, о чем-то беседуют.

Начистоту говоря, протокольные рукопожатия и улыбки — это внешняя сторона многих встреч, посвященных послевоенному урегулированию. Но на сей раз все происходит в Турции. И это уже как минимум повод задать вопрос: почему бы Алиеву и Пашиняну не вести переговоры именно в Турции?

Есть, конечно, деликатная сторона вопроса. Да, у Турции и Азербайджана братские отношения, которые затрагивают и военную сферу. Но если та же Россия, союзник Армении по ОДКБ, у которой с Ереваном еще и двусторонний договор, страна, которая держит в Армении военную базу и охраняет армянские границы с Ираном и Турцией, выступает здесь в качестве посредника — почему эту роль не может играть Турция?

В данном случае куда важнее исторических стереотипов и обид – современные политические реалии. В самом деле, иронизировать в стиле «на «дёнярах» и концертах турецких «звезд» эстрады серьезной политики не сделать» можно было в начале девяностых, но не сейчас. Турция уже де-факто региональная сверхдержава. Ее влияние растет и укрепляется во многих регионах, и это не только традиционный Ближний Восток. Турция активно действует в Африке и на Балканах. И, конечно же, становится одним из основных геополитических «игроков» на постсоветском пространстве, включая и Южный Кавказ, и Центральную Азию.

У Турции по-настоящему братские отношения с Азербайджаном. На основе азербайджанских нефтегазовых проектов возникло стратегическое партнерство Баку-Тбилиси-Анкара. Игнорировать все эти геополитические «подвижки» для Армении было бы не самым умным шагом, и это еще мягко сказано.

Отдел политики

Теги:
Из этой рубрики
Турция — новый адрес переговоров?
Важно

Турция — новый адрес переговоров?

2023/06/05, 12:19
Оверчук: Баку и Ереван близки к восстановлению ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном
Важно

Оверчук: Баку и Ереван близки к восстановлению ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном

2023/05/31, 16:20
Алиев: Израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность
Важно

Алиев: Израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

2023/05/30, 15:35
"Исторический момент": Азербайджан и Армения могут подписать в Кишиневе мирное соглашение
Важно

“Исторический момент”: Азербайджан и Армения могут подписать в Кишиневе мирное соглашение

2023/05/26, 14:36
Позиция или предательство?
Важно

Позиция или предательство?

2023/05/19, 11:06
Российские миротворцы снова закрывают глаза на армянский беспредел (видео)
Важно

Российские миротворцы снова закрывают глаза на армянский беспредел (видео)

2023/05/18, 14:30
ЕС поставил Армении ультиматум: задержанные солдаты должны быть освобождены
Важно

ЕС поставил Армении ультиматум: задержанные солдаты должны быть освобождены

2023/05/14, 22:45
ВС Азербайджана разгромили военную инфраструктуру армян (видео)
Важно

ВС Азербайджана разгромили военную инфраструктуру армян (видео)

2023/05/11, 16:50
Григорян заявил, что Ереван и Баку не достигли в США прогресса по главным вопросам
Важно

Григорян заявил, что Ереван и Баку не достигли в США прогресса по главным вопросам

2023/05/09, 10:49