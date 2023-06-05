Выросли валютные резервы Азербайджана

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Стратегические валютные резервы нашей страны выросли на 12% , составив 66 млрд долларов.

Об этом заявил председатель Центрального банка Талех Казымов во время выступления на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

По его словам, валютные резервы Центрального банка также выросли на 2,2% до 9,2 млрд долларов:

“Банковский сектор состоит из активов в размере 45,6 млрд. манатов. Наш кредитный портфель вырос на 4%, достигнув 20 млрд. манатов. Депозитная база физических и юридических лиц показала рост более чем на 5%. В апреле качество кредитного портфеля упало до 3,7%”.