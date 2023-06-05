МИД Азербайджана отвечает Григоряну: Мы не договаривались проводить делимитацию по картам 1975 года

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Недопустимы высказывания, озвученные 4 июня 2023 года секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном во время интервью Общественному телевидению, очередное искажение им сути некоторых вопросов, а также попытки Армении уклониться от взятых на себя обязательств, вызывать недопонимание как среди международного сообщества, так и в армянском обществе. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

“Во-первых, в связи с претензией на то, на каком основании должен проводиться процесс делимитации, отметим, что согласно заявлениям как Пражской, так и Сочинской встречи, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Как правило, в этих заявлениях ссылки на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию приводятся в контексте упомянутых принципов. Армянской стороне хорошо известно, что на встречах не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты.

Согласно международной практике, в отличие от РА, процесс делимитации, который АР до сих пор осуществляла с некоторыми из своих соседей, осуществлялся не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. Возможно, эта практика будет применена и с РА. В данном конкретном случае армянской стороне было бы более выгодно начать работу по разграничению, чем настаивать на конкретной ссылке на карту 1975 года. Не следует забывать, что именно РА долгое время не отвечала ни на одно предложение нашей страны о делимитации границ после Отечественной войны 2020 года.

Обвинения РА, которая в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, которая до сих пор оккупирует 8 азербайджанских сел, которая, несмотря на достигнутые письменные и устные соглашения, не полностью вывела свои силы с нашей территории, под разными предлогами замедляющая возвращение 8 сел АР и которая продолжает военные провокации, абсолютно безосновательны.

Все хорошо помнят, как Армен Григорян в сентябре прошлого года заявил, что находящиеся вопреки Трёхстороннему заявлению на территории АР армянские вооруженные силы будут выведены с нашей территории. Данным заявлением он подтвердил, что они продолжают совершать акты агрессии против АР. В этом контексте популистское заявление РА о приверженности мирному процессу не имеет никакой логики.

Заявления Армена Григоряна во время интервью о том, что якобы АР пообещал освободить 10 задержанных армян, на самом деле показывает намерение РА, не отвечая взаимностью на меры по установлению доверия в виде немедленного возвращения нашей стороной более 10 армянских военных, которые пересекли границу, заблудившись, скрыть свои действия, игнорировать международное гуманитарное право и принципы гуманизма.

Армянская сторона, вопреки пункту 9 трехстороннего заявления, до сих пор не восстановила транспортное сообщение между западными районами АР и НАР, под разными предлогами продлевает процесс, вместо того, чтобы обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих НАР и западные районы Азербайджана, открыла путь для политической полемики.

Нелепо, что армянский чиновник, который не может переварить тот факт, что десятки армянских жителей в течение дня свободно пересекают границу в обоих направлениях через Лачинский пограничный пункт, следуя соответствующим процедурам, утверждает о закрытии Лачинской дороги. Вместе с тем, немедленное прекращение вмешательства в вопрос реинтеграции армянских жителей было бы показателем того, что Армения не на словах, а на деле уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Вместо того, чтобы продвигать мирный процесс в регионе, заявление официального лица Армении о том, что его страна вступила в новую эру вооружений, демонстрирует, что эта страна до сих пор не извлекла уроков из истории.

Армянской стороне, которая, неверно истолковав достигнутые договоренности и желая уклониться от своих обязательств напоминаем, что эта деструктивная деятельность не только не служит восстановлению мира в регионе, но в первую очередь направлена против Армении”, – говорится в заявлении.