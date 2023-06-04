На Сардинии предложили американцам жилье за 1 евро в месяц

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Город Оллолаи, расположенный в горной местности на острове Сардиния в Италии, запустил программу по привлечению новых жителей из США, сообщает The Guardian.

Американцам, которые захотят жить и дистанционно работать по программе Work from Ollolai (“Работайте из Оллолаи”), предоставят жилье за символическую плату в размере €1. Программа направлена на увеличение численности населения города, которая составляет сейчас 1 300 человек.

В программе могут участвовать именно жители США, поскольку таким образом в Оллолаи хотят подчеркнуть связь с этой страной. Дело в том, что в городе родился Франко Колумбу, пастух, который в 1960-е годы переехал в Калифорнию, а в 1970-е завоевал титулы “Мистер Европа” и “Мистер Вселенная” в качестве бодибилдера. В середине 60-х на одном из соревнований Франко Коломбо познакомился с Арнольдом Шварценеггером, и между ними завязалась крепкая дружба.

Отмечается, что выходцам из других стран также можно будет претендовать на право проживать в городе за €1 после того, как будет окончательно разработан сайт для подачи заявок.

“Оживить город, улучшить жизнь населения и побороть снижение численности населения – это наши задачи. Мы уверены, что у нас приятное место для жизни и дистанционной работы, мы можем предложить жизнь поблизости от природы, спокойствие, здоровую еду и традиции”, – заявил Франческо Колумбу, мэр города, не имеющий отношения к бодибилдеру.