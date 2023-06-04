Сын Муаммара Каддафи объявил голодовку

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Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи – Ганнибал Каддафи, который содержится в Ливане уже более семи лет, начал в субботу голодовку в знак протеста против содержания под стражей без суда.

Как передает The Associated Press, Ганнибал Каддафи содержится в Ливане с 2015 года после того, как он был похищен из соседней Сирии, где жил в качестве политического беженца. Его похитили ливанские боевики, требовавшие информацию о судьбе шиитского священнослужителя, который пропал без вести в Ливии 45 лет назад.

Позднее Каддафи был задержан ливанскими властями и содержится в бейрутской тюрьме без суда и следствия.

Адвокат Пол Романос сообщил The Associated Press, что его клиент начал голодовку в субботу утром и “он настроен серьезно и будет продолжать ее до конца”.