Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 тысячи баррелей в сутки, сообщает Trend.

Общий уровень добычи сырой нефти как для стран ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки, как было согласовано блоком после 35-й встречи министров, состоявшейся сегодня.

Ранее ОПЕК прогнозировала, что поставки жидких углеводородов Азербайджана в 2023 году увеличатся на 37 000 баррелей в сутки до среднего уровня 0,7 миллиона баррелей в сутки.

Между тем суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тысяч баррелей в сутки. Суточная добыча нефти в стране, включая конденсат, достигла 626 000 баррелей в сутки.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году
Экономика

Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

2023/06/04, 22:05
Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече министров ОПЕК+
Экономика

Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече министров ОПЕК+

2023/06/04, 09:58
Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Грузии
Экономика

Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Грузии

2023/06/03, 20:08
Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании
Экономика

Минэнерго и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

2023/06/03, 14:12
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2023/06/03, 10:16
В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок
Экономика

В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

2023/06/03, 01:00
Twitter покинул один из топ-менеджеров
Экономика

Twitter покинул один из топ-менеджеров

2023/06/03, 00:31
Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа
Экономика

Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа

2023/06/02, 23:33
Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)
Экономика

Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)

2023/06/02, 18:16