Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта. Об этом в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

“У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна с Украины”, – отметил премьер и опубликовал видеозапись церемонии инаугурации Эрдогана.

Орбан добавил, что присутствовал на церемонии инаугурации турецкого лидера, и отметил, что “нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха”.