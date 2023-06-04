Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством

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Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что каждый день получает в свой адрес более 200 угроз убийством.

Об этом он заявил, выступая в воскресенье на церемонии по случаю отмечаемого в стране Дня МВД и полиции.

Вучич ответил на вопросы журналистов, просивших его прокомментировать акцию оппозиционеров, которые днем ранее принесли на массовый митинг протеста в Белграде куклу повешенного человека, изображавшую Вучича.

Президент отметил, что на антиправительственных демонстрациях как минимум с 2017 года постоянно появляются виселицы, по его словам, он к этому уже привык. “Моя работа – терпеть такое свинство и такие гадости. Я президент республики, моя работа – терпеть угрозы смертью, даже такие откровенные”, – сказал Вучич.

“Я думаю, глава МВД Сербии Братислав Гашич знает, что ежедневно поступает только в отношении меня более 200 прямых угроз убийством. Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть”, – добавил он.