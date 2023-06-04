Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством

Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что каждый день получает в свой адрес более 200 угроз убийством.

Об этом он заявил, выступая в воскресенье на церемонии по случаю отмечаемого в стране Дня МВД и полиции.

Вучич ответил на вопросы журналистов, просивших его прокомментировать акцию оппозиционеров, которые днем ранее принесли на массовый митинг протеста в Белграде куклу повешенного человека, изображавшую Вучича.

Президент отметил, что на антиправительственных демонстрациях как минимум с 2017 года постоянно появляются виселицы, по его словам, он к этому уже привык. “Моя работа – терпеть такое свинство и такие гадости. Я президент республики, моя работа – терпеть угрозы смертью, даже такие откровенные”, – сказал Вучич.

“Я думаю, глава МВД Сербии Братислав Гашич знает, что ежедневно поступает только в отношении меня более 200 прямых угроз убийством. Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть”, – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие
Мир

Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие

2023/06/04, 21:05
Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха
Мир

Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

2023/06/04, 20:45
Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов
Мир

Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов

2023/06/04, 20:26
Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ
Мир

Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ

2023/06/04, 20:06
Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством
Мир

Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством

2023/06/04, 19:46
Столтенберг: Мы понимаем справедливые опасения Турции
Мир

Столтенберг: Мы понимаем справедливые опасения Турции

2023/06/04, 19:08
Силы спецназначения Турции прибыли в Косово
Мир

Силы спецназначения Турции прибыли в Косово

2023/06/04, 18:49
В Стамбуле прошла встреча президента Турции с генсеком НАТО
Мир

В Стамбуле прошла встреча президента Турции с генсеком НАТО

2023/06/04, 18:29
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Мир

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

2023/06/04, 18:10