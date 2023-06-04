В Ереване гражданина задержали за выкрик “Никол – предатель”

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Акопа Берберяна за выкрик “Никол – предатель” (премьер-министр Никол Пашинян – ред.) задержали в ереванском отделе полиции Кентрон. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян.

“На странице Акопа Берберяна размещено видео, где он кричит в направлении адресата “Никол – предатель”, затем к нему “обращается” кто-то (возможно полицейский или телохранитель), после чего связь с Акопом прерывается.

Отметим, что в отдел полиции Кентрон выехали депутаты парламента от фракции “Армения” Кристине Варданян и Аспрам Крпеян.