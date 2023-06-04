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Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и пожелал ему успехов.

Азербайджанский дипломат выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным вопросам.

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