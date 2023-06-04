Новый министр иностранных дел Турции посетит Азербайджан

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Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов пригласил нового министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана посетить нашу страну.

Х.Фидан поблагодарил Дж.Байрамова за поздравления и теплые слова и с радостью принял приглашение посетить нашу страну.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным проблемам между двумя странами.