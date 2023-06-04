Спецпредставитель США призвал Китай повлиять на КНДР

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Соединенные Штаты призывают Китай повлиять на КНДР с целью вернуть ее к переговорам и полностью соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, относящиеся к Пхеньяну. Об этом сказал спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в интервью агентству Yonhap.

Сон Ким также выразил сожаление, что последние годы международное сообщество не смогло единодушно осудить безрассудные и дестабилизирующие действия КНДР.

Он отметил, что КНДР все чаще использует угрожающую и безответственную риторику, включая заявления о тактических ядерных учениях.

Специальный представитель подчеркнул важность донесения до КНДР, что ее эскалационное поведение имеет последствия и что дипломатия является единственным путем вперед.

Он также сообщил о консультациях между США, Южной Кореей и Японией относительно установления контакта с КНДР, сдерживания агрессии и координации усилий международного сообщества по соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН.