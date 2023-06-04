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SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, который может использоваться несколько раз, запустится в воскресенье к Международной космической станции (МКС).

Как передает NASA, запуск этого корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был отложен на сутки из-за плохой погоды и планируется в 12:12 по времени Восточного побережья США с пускового комплекса 39А на космодроме Канаверал в штате Флорида.

Примерно 6 июня корабль должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов членами экипажа станции.

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