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В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших

В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших

Пассажирский автобус перевернулся из-за дождя и тумана в районе Анамур турецкой провинции Мерсин, сообщает CNN Turk.

По предварительной информации, в результате аварии пострадало много людей.

Авария произошла утром на участке Учари-Каледран трассы Анамур-Газипаша. Пассажирский автобус с государственными номерными знаками 16 ASR 690, принадлежащий компании Kamil Goc, следовавший в направлении Анталии, из-за осадков и тумана перевернулся и упал в овраг. На место происшествия направлено большое количество медико-санитарных и спасательных отрядов. Пострадавшие госпитализированы.

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