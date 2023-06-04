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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 210 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 210 тыс. человек

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 470 живой силы противника. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 210 тысяч военных.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 июня ориентировочно составили:

– личного состава – около 209 940 (+470) человек ликвидировано;

– танков – 3 837 (+8) ед.;

– боевых бронированных машин – 7 512 (+10) ед.;

– артиллерийских систем – 3 555 (+22) ед.;

– РСЗО – 583 (+1) ед.;

– средства ПВО – 344 (+2) ед.;

– самолетов – 313 (+0) ед.;

– вертолетов – 298 (+0) ед.;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 175 (+10) ед.;

– крылатые ракеты – 1 132 (+0) ед.;

– корабли/катера – 18 (+0) ед.;

– автомобильной техники и автоцистерн – 6 305 (+16) ед.;

– специальная техника – 479 (+4) ед.;

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