Министр обороны Китая заявил, что конфликт с США стал бы мировой катастрофой

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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил в воскресенье, что конфликт с Соединенными Штатами стал бы мировой катастрофой, Пекин со своей стороны стремится к диалогу, а не к конфронтации.

“У Китая и США разные системы, обе страны отличаются друг от друга во многих отношениях. Однако это не должно мешать им искать точки соприкосновения и общие интересы для расширения двусторонних связей и углубления сотрудничества”, – сказал Ли Шанфу.

Ли Шанфу отметил, что Китай готов содействовать созданию открытых, инклюзивных, прозрачных и равноправных рамок сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов.