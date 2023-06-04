Зеленский о Путине: Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь

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Владимир Путин прибегает к угрозам ядерным оружием именно потому, что он слаб. Таким образом он пытается показать, что он еще якобы имеет силу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Также Зеленский отметил, что нужно мощно изолировать Россию и приложить к этому больше усилий.

«Ведомый зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает эту силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации – то надо делать это мощно… Очень серьезно к этому относиться», – сказал Зеленский.