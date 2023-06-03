Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Грузии

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В Грузии проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, в рамках которых были проведены обсуждения вопросов развития азербайджано-грузинских торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, туризма, транспорта и транзита, подписан ряд документов.

Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, посетила с визитом Грузию. В парке Гейдара Алиева Тбилиси азербайджанская делегация почтила светлую память общенационального лидера, возложив цветы к памятнику. На площади Героев была почтена память отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Грузии.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили принял министра экономики АР Микаила Джаббарова. Премьер отметил большое значение переговоров по расширению экономического сотрудничества и возможные направления для развития партнерства. Была подчеркнута важность реализации потенциальных проектов и обсуждаемых главами государств вопросов, особо отмечена роль Азербайджана в качестве надежного партнера в реализации региональных проектов.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул значимость дальновидной политики Гейдара Алиева в доведении отношений между странами до текущего уровня и выразил благодарность за организованные в Грузии мероприятия в связи со 100-летним юбилеем великого лидера. Отметив, что Азербайджан придает большое значение партнерству с Грузией, министр добавил, что существуют широкие возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества, а также большой потенциал для расширения связей в инвестиционной, торговой, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах. Глава Минэкономики проинформировал о созданных для зарубежных инвесторов возможностях и пригласил грузинских предпринимателей воспользоваться ими.

В ходе встречи были обсуждены направления для расширения сотрудничества, деятельность SOCAR в Грузии, реализованные проекты и другие вопросы.

На встрече с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили Микаил Джаббаров подчеркнул развитие связей и торгово-экономического сотрудничества. Были обсуждены партнерство в сфере привлечения прямых инвестиций и потенциал для укрепления отношений в транспортно-транзитной, энергетической, туристической и других сферах. Грузия, активно участвуя в инициированных Азербайджаном энергетических и транспортных проектах, вносит вклад в региональное сотрудничество, в торговых связях наблюдается положительная динамика.

Леван Давиташвили поделился своим видением диверсификации партнерства, отметил значимость совместных проектов и подчеркнул, что грузинские компании заинтересованы участвовать в реализуемых в Азербайджане инвестиционных проектах.

В Тбилиси состоялся грузино-азербайджанский бизнес-форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители государственного сектора и компаний, работающих в сферах промышленности, в том числе пищевой, строительства, логистики, сельского хозяйства, финансов, туризма, фармацевтики, ИКТ и других направлениях.

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили отметил, что несмотря на развитие торгово-экономических отношений между нашими странами, существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Реализуемые при участии двух стран проекты способствуют обеспечению мира и стабильности в регионе. Министр, говоря о значимости бизнес-форума, отметил, что это мероприятие является благоприятной платформой для выявления новых инициатив и определения дальнейших направлений сотрудничества. Леван Давиташвили добавил, что проводимые в рамках мероприятия переговоры будут способствовать расширению деловых связей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул неоценимые заслуги и значимую роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии торгово-экономических связей между Азербайджаном и Грузией. Было отмечено, что стратегическое партнерство, основа которого была заложена благодаря дальновидной политике великого лидера, развивается и сегодня. Были подчеркнуты возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества по развитию международных транспортных коридоров с целью более эффективного использования высокого транзитного потенциала обеих стран. В этом контексте отмечена значимость Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор). Министр экономики АР довел до сведения участников форума возможности для укрепления партнерства в сферах промышленности, торговли, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергии, туризма и других, подчеркнув, что профильные структуры работают в этом направлении.

В рамках бизнес-форума была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде Азербайджана, возможностях для инвесторов, созданных на освобожденных от оккупации территориях, транзитном потенциале Бакинского международного морского торгового порта и Алятской свободной экономической зоны. Грузинские предприниматели были приглашены к активному сотрудничеству.

Глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев проинформировал участников форума о деятельности возглавляемой им структуры, созданных для зарубежных инвесторов возможностях, президент Торгово-промышленной палаты Грузии Гиорги Пертая – о работе по развитию сотрудничества между профильными структурами и деловыми кругами.

В рамках форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере регистрации прав на недвижимость и кадастровой деятельности между Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики АР и Национальным агентством по Государственной регистрации при Министерстве юстиции Грузии. Также был подписан Меморандум между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Бизнес-ассоциацией Грузии. В рамках мероприятия состоялись презентации инвестиционного потенциала обеих стран, были организованы b2b-встречи.