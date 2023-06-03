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Эрдоган: Началось «Столетие Турции» – период процветания страны

Эрдоган: Началось «Столетие Турции» - период процветания страны

Турция с успехом преодолела один из самых критических выборных процессов в своей истории. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу в Президентском комплексе к представителям 78 стран мира, прибывших в Анкару на торжества по случаю инаугурации турецкого лидера.

Он выразил признательность согражданам за доверие и возможность служить стране и народу на протяжении очередных пяти лет.

«Сделаем все, чтобы оправдать доверие, оказанное народом мне, нашей партии и политическому блоку. Мы готовы служить каждому из 85 млн граждан Турции вне зависимости от политических взглядов, этнической и религиозной принадлежности. Продолжим служение Турции!», – заверил Эрдоган. Его слова приводит “Анадолу”.

Он призвал каждого жителя 85 млн страны сплотиться «в период, когда Республика нуждается в единстве больше, чем когда-либо».

Президент выразил также благодарность представителям всех стран, поздравивших его с успехом на майских выборах.

Эрдоган подчеркнул, что вслед за майскими выборами началось «Столетие Турции» – период процветания страны.

Президент сообщил, что сегодня вечером будет обнародован новый состав правительства, который внесет вклад в реализацию концепции «Столетие Турции». Первое заседание Кабмина намечено на вторник, 6 июня.

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