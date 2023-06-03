Пригожин: Минобороны России де-факто не существует

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Куратор ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин высказался о своей критике министра обороны и начальника генерального штаба РФ.

«Считаю, что они не выполняют свои обязанности. Первое — снаряды нам не давали, и у меня погибшими большое количество людей. Именно по этой причине мы будем дальше разбираться…

Второе — это сдача нашей российской земли: Херсон, Красный Лиман, различные территории вновь приобретенные, но сегодня мы начинаем терять нашу исконно российскую землю, сегодня гибнут дети, мирное население в Белгороде… Министерство ничего сделать не в состоянии, потому что оно де-факто не существует. Поэтому, естественно, критиковать я буду и дальше», – отметил он.

Также Пригожин заявил, что ЧВК могут прийти на защиту Белгородской области, если Минобороны не решит ситуацию. Разрешения на это он спрашивать не будет.

“Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ.

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Подчеркиваю, защитим наш народ: русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев, в том числе.

Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить”, – добавил он.