В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб (видео)

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По случаю 85-летия гражданской авиации Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся необычный флешмоб, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В этот знаменательный день для гражданской авиации, пассажирам сделали особенный сюрприз – красивую музыку и летнее настроение.

Пассажиров авиарейсов встретили интересной музыкальной программой. Флешмоб стал ярким событием, напомнив всем о значимости гражданской авиации для страны.

Накануне, 2 июня, гражданская авиация Азербайджана отметила свое 85-летие со дня ее основания.