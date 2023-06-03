В Шуше обнаружено массовое захоронение

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На территории Шуши обнаружено массовое захоронение.

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов, массовое захоронение было обнаружено при раскопках возле Шушинской тюрьмы, передает АПА.

Сообщается, что человеческие останки принадлежат азербайджанским военнопленным, которые содержались в тюрьме.

Обнаружение массового захоронения в Шуше, рядом с тюрьмой, является доказательством преступлений против человечности, совершенных армянскими боевиками во время оккупации.

Напомним, ранее массовые захоронения были обнаружены также на территориях Башлыбель, Эдилли, Фаррух.