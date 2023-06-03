В Шуше обнаружено массовое захоронение

На территории Шуши обнаружено массовое захоронение.
Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов, массовое захоронение было обнаружено при раскопках возле Шушинской тюрьмы, передает АПА.
Сообщается, что человеческие останки принадлежат азербайджанским военнопленным, которые содержались в тюрьме.
Обнаружение массового захоронения в Шуше, рядом с тюрьмой, является доказательством преступлений против человечности, совершенных армянскими боевиками во время оккупации.
Напомним, ранее массовые захоронения были обнаружены также на территориях Башлыбель, Эдилли, Фаррух.