Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте

242 Просмотров

Российские десантники заменили наемников ЧВК “Вагнера” в Бахмуте. Однако так называемые “элитные” войска РФ будут менее гибкими в реагировании на вызовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, до вторжения в Украину россияне называли десантников “элитными войсками”, однако сейчас они значительно ухудшили свой уровень боеспособности.

“Российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений как свободный резерв. Вместо этого они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибки в реагировании на оперативные вызовы”, – отмечает разведка.