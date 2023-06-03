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Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР

Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР

Республика Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР в реальном времени в трехстороннем формате в течение 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского министра обороны Ли Чжон Сопа.

“Касательно обмена данными о пусках северокорейских ракет в реальном времени, мы решили соединить системы обмена информацией, которые работают между Южной Кореей и США и между США и Японией, и начать использовать совместную в течение этого года”, – привело агентство Yonhap слова министра.

В субботу на полях конференции по безопасности “Шангри-Ла диалог” в Сингапуре прошла трехсторонняя встреча министров обороны Республики Корея, США и Японии. “Три наших государства согласились повысить уровень сотрудничества в сфере безопасности, активно реализуя меры, договоренностей по которым достигли лидеры Республики Корея, США и Японии”, – добавил глава южнокорейского оборонного ведомства.

Ли Чжон Соп указал, что в ближайшее время ожидаются трехсторонние консультации на рабочем уровне по этому вопросу. Лидеры трех стран договорились установить трехстороннюю систему обмена информацией в реальном времени на саммите в Камбодже в ноябре 2022 года.

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