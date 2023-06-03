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В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

Страны ОПЕК+ на грядущей встрече в Вене 4 июня намерены принять решение, которое обеспечит стабильность глобального нефтяного рынка и удовлетворит всех его участников, заявил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдулгани.

“(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные на базовом анализе, для достижения стабильности на рынке нефти. На основе этой политики будут рассмотрены актуальные рыночные данные, и мы примем правильное решение. Мы добиваемся лучшего решения для стабильности мирового рынка нефти”, – сказал он.

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