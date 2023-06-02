Непогода сорвала реализацию авиарейса Buta Airways между Баку и Тбилиси

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9225 авиакомпании Buta Airways, входящей в состав ЗАО AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в районе аэропорта в Тбилиси (гроза).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 23:12 по местному времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.