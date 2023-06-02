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Бензема хочет перейти в «Аль-Иттихад»

Бензема хочет перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в личной беседе сообщил главному тренеру команды Карло Анчелотти о желании продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналиста Санти Ауна, француз рассказал о планах покинуть клуб и принять предложение о переходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за «сливочных» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

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