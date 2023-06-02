50 человек стали жертвами крушения поезда в Индии

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В результате схода поезда «Коромандельский экспресс», следовавшего из Калькутты в Ченнаи, погибли 50 человек. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор – Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд “Коромандельский экспресс”.

Все медицинские учреждения и больницы в Баласоре и его окрестностях предупреждены о готовности принять пострадавших. Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах. Идет спасательная операция.