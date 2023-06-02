Зеленский будет публично бороться со странами, помогающими РФ обходить санкции

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил публично бороться со странами, помогающими РФ обходить санкции.

“Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции”, – сказал президент на брифинге.

Он считает парадоксальным, что пока одни страны пытаются нарастить производство ракет ПВО для Украины, другие фактически помогают РФ создавать ракеты для обстрелов.

“Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно, конечно, думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет (для систем ПВО – Ред.) и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они обходили и производили больше “Х” или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит”, – сказал президент.