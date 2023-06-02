Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Это не кино

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему, когда начнется контрнаступление ВСУ.

“Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления”, – заявил президент на брифинге с эстонским коллегой Аланом Карисом.

Он заверил, что украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда ВСУ начнут освобождать украинские территории.