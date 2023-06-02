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В Кремле оценили слова Пашиняна о войне в Украине: “Это важное заявление”

В Кремле оценили слова Пашиняна о войне в Украине: "Это важное заявление"

Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины, но продолжает развитие союзнических отношений с Арменией.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Мы принимаем его к сведению”, – сказал представитель Кремля, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в войне в Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность.

По оценке Пескова, “это важное заявление”. “Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем”, – констатировал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул: “Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией”.

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