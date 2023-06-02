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В Баку ограничат движение на одной из улиц

В Баку ограничат движение на одной из улиц

С 09:00 до 15:00 4 июня на улице Алы Мустафаева в Насиминском районе Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ (в направление круга “20 января”, на выезде из туннеля).

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Агентство рекомендует водителям в указанное время быть внимательными при движении по названному отрезку пути, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с временно установленными на территории дорожными знаками.

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