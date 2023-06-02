Эрдоган будет присутствовать на финале ЛЧ между «Интером» и «Манчестер Сити»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган будет присутствовать на финальном матче Лиги чемпионов между миланским “Интером” и английским “Манчестер Сити” в Стамбуле. Вместе с ним за игрой будет наблюдать президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

“После двусторонней встречи с президентом Эрдоганом эмир ОАЭ посмотрит финал Лиги чемпионов в Стамбуле”, – пишет издание.

Финал Лиги чемпионов между английским “Манчестер Сити” и итальянским “Интером” состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.