Рашад Мамедов: Работы по открытию Зангезурского коридора подходят к концу

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Турцию и Азербайджан соединит Зенгезурский коридор. Работа по открытию этого коридора идет быстрыми темпами, и подходит к концу.

Об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал в интервью TRT Haber.

Рашад Мамедов отметил значение Зенгезура в истории:

«Зенгезур – наше естественное право. В 1920 году, во времена Советского Союза, его у нас отобрали и отдали Армении, а на азербайджанской границе с Турцией построили заграждение».

«С Зенгезурским коридором расстояние между Турцией и Азербайджаном сократится до 38 километров, — сказал Маммедов. — Это также важно для торговых связей Турции с Азией.

«Турция установит связь между Востоком и Западом», — сказал он.

Подчеркнув, что проект Зангезурского коридора важен для Армении с точки зрения обеспечения собственной безопасности, Мамедов сказал:

«Зенгезурский коридор на самом деле является хорошим проектом для развития Армении, обеспечения ее независимости, безопасности и доходов. За последние 30 лет Армения потеряла многие проекты. Эти проекты проходят через Грузию, а не через Армению, идут в Турцию, Черное море, Средиземное море. Если она потеряет и этот проект, то других проектов у нее уже не останется».