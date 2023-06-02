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Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристоферсен (Норвегия) посетят Азербайджан 3-7 июня, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Целью визита является оценка выполнения Азербайджаном обязательств перед Советом Европы после принятия резолюции 2184 (2017) ПАСЕ.

Как отмечается в информации, содокладчики проведут в Баку встречи в Администрации Президента, а также с министрами иностранных дел, внутренних дел, юстиции и представителями органов юстиции. Также состоятся встречи со спикером парламента, лидерами политических партий, представленных в парламенте, и делегацией Азербайджана в ПАСЕ. В ходе визита они также встретятся с представителями гражданского общества.

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