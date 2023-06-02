Британская разведка о дилемме, возникшей у российского командования

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Британская разведка в ежедневной сводке пишет о дилемме, возникшей у российского командования из-за нападений на Белгородскую область.

Утром 1 июня легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» во второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область России. В сложной боевой обстановке беспилотники также наносили удары по Белгороду (35 километров вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города Шебекино после украинского обстрела.

Российские военные, вероятно, добились большего успеха в сдерживании этого рейда по сравнению с предыдущим. Однако, согласно пресс-релизу Минобороны РФ, ведомство развернуло на своей территории целый комплекс огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Российское командование сейчас стоят перед острой дилеммой: укреплять оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции на оккупированных территориях в Украине, заключают авторы сводки.