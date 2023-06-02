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В Баку устроили праздник украинским детям (фото)

В Баку устроили праздник украинским детям (фото)

Праздничное мероприятие для украинских детей в Азербайджане было организовано по случаю Международного дня защиты детей 1 июня при поддержке посольства Украины в Азербайджане и Украинского центра.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил, что лица украинских детей, которых радушно приняли в дружественном Азербайджане, вновь засияли радостью.

На мероприятии выступили азербайджанские артисты, а украинским детям были предложены различные блюда азербайджанской кухни. В итоге были вручены праздничные подарки более чем 50 украинским детям.

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