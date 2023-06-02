Москва ночью ударила по Киеву, есть пострадавшие (фото)

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По Киеву этой ночью Россия ударила крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, использовано более 30 единиц, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

“Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА “Shahed” – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

Киевские власти предварительно информировали об уничтожении силами ПВО более 30 воздушных целей различного типа, в частности, ракет типа Х-101/555 и БПЛА “Shahed”.

Кроме удара по Киеву, за прошедшие сутки Россия нанесла 46 авиационных ударов и совершила 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В Киевской области из-за сегодняшней ночной атаки есть пострадавшие. Среди них ребенок и пенсионер.

По данным правоохранителей, из-за ночной атаки травмы получил 11-летний ребенок и мужчина 68 лет.

В Киевской ОВА сообщили, что из-за падения обломков сбитых ракет и дронов повреждены 5 частных домов, в двух возникли пожары. Также повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в одном из офисных помещений.