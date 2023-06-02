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Салливан обсудил с израильскими политиками защиту Украины от иранских дронов

Салливан обсудил с израильскими политиками защиту Украины от иранских дронов

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с советником по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером поддержку Украины, а также атаки иранских дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

“Салливан обсудил общую обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества России и Ирана, а также важность поддержки Украины, которая защищает свои территории и граждан, в том числе от иранских беспилотников”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также политики обсудили “широкий спектр глобальных и региональных тем, представляющих обоюдный интерес”. В том числе речь шла об усилении двустороннего стратегического взаимодействия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в ходе встречи отдельно обсуждались вопросы экономической интеграции Израиля на Ближнем Востоке и введение дополнительных мер по улучшению жизни палестинцев.

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