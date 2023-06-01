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Хачикян: Интересы США сосредоточены в Азербайджане

Хачикян: Интересы США сосредоточены в Азербайджане

Позиция Госдепа США по поводу последних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева свидетельствует о том, что с точки зрения американской стороны Карабах (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим. «Минвала») не имеет права на самоопределение и карабахским армянам не будет предоставлено никаких гарантий.

Такую точку зрения выразил политолог-международник, доктор политологии Стэнфордского университета Артур Хачикян, которого цитирует «Спутник».

Он добавил, что интересы США сосредоточены в Азербайджане, соответственно, союзниками Вашингтона являются Баку, Анкара и Тель-Авив.

«Сегодня США и Европа заявляют, что Азербайджан является их надежным партнером», – отметил Хачикян.

По мнению специалиста по международным отношениям, сегодня армяне достойны того, чтобы к ним относились как к гражданам государства третьей, четвертой категории.

“Пусть не удивляются, что весь мир смеется над неразумным поведением общества и государства. Нас довели до полного провала, наша дипломатия потерпела поражение и в России, и на Западе, мы никому сейчас не нужны”, — заявил международный эксперт.

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