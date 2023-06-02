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Байден при падении в Колорадо не пострадал (обновлено, видео)

Байден при падении в Колорадо не пострадал (обновлено, видео)

2.06.2023/00:19  Президент США Джо Байден в порядке после инцидента с падением на сцене во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.

«Он в порядке. Когда он пожимал руки, на сцене был мешок с песком», — пояснил Лаболт.

***

23:25 Президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Момент жёсткого падения хозяина Белого дома попало на видео.

Судя по всему, Байден споткнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.

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