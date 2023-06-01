Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Пашинян назвал полезными переговоры в Кишиневе

Пашинян назвал полезными переговоры в Кишиневе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал полезной пятистороннюю встречу с президентами Азербайджана, Франции, канцлером Германии и главой Евросовета в Кишиневе.

“Считаю сегодняшнее обсуждение полезным. Есть одна деталь, очень важная. Сегодня еще одним шагом стало то, что, кажется, стороны подтвердили, что не против, чтобы за основу дальнейших работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы) были взяты карты 1975 года”, – сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

“Первый пункт переговоров касался взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, о чем стороны договаривались в Праге”, – отметил армянский лидер.

“Алма-Атинская декларация – о том, что страны признают взаимную территориальную целостность, нерушимость границ в рамках существующих. То есть, административные границы Советского Союза превращаются в госграницы”, – сказал Пашинян.

По его словам, были обсуждены также вопросы разблокирования региональных коммуникаций.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян назвал полезными переговоры в Кишиневе
Политика

Пашинян назвал полезными переговоры в Кишиневе

2023/06/01, 23:02
Подошел к концу визит президента Азербайджана в Молдову
Политика

Подошел к концу визит президента Азербайджана в Молдову

2023/06/01, 22:49
Пашинян анонсировал ряд политических встреч между Азербайджаном и Арменией
Политика

Пашинян анонсировал ряд политических встреч между Азербайджаном и Арменией

2023/06/01, 22:23
Зурабишвили пожелала народу Азербайджана мира, здоровья и процветания
Политика

Зурабишвили пожелала народу Азербайджана мира, здоровья и процветания

2023/06/01, 22:00
Гаджиев отметил позитивную и плодотворную атмосферу встреч в Молдове
Политика

Гаджиев отметил позитивную и плодотворную атмосферу встреч в Молдове

2023/06/01, 21:48
Зеленский поблагодарил президента Алиева за гумпомощь (фото, видео)
Политика

Зеленский поблагодарил президента Алиева за гумпомощь (фото, видео)

2023/06/01, 21:41
Мишель о переговорах в Молдове: что известно (обновлено)
Политика

Мишель о переговорах в Молдове: что известно (обновлено)

2023/06/01, 21:13
Неформальная встреча Алиева, Мишеля, Пашиняна, Шольца и Макрона в Кишинэу (фото, видео)
Политика

Неформальная встреча Алиева, Мишеля, Пашиняна, Шольца и Макрона в Кишинэу (фото, видео)

2023/06/01, 18:28
Ильхам Алиев принял участие в рабочем ланче в Кишиневе
Политика

Ильхам Алиев принял участие в рабочем ланче в Кишиневе

2023/06/01, 17:30