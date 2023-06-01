Пашинян назвал полезными переговоры в Кишиневе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал полезной пятистороннюю встречу с президентами Азербайджана, Франции, канцлером Германии и главой Евросовета в Кишиневе.

“Считаю сегодняшнее обсуждение полезным. Есть одна деталь, очень важная. Сегодня еще одним шагом стало то, что, кажется, стороны подтвердили, что не против, чтобы за основу дальнейших работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы) были взяты карты 1975 года”, – сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

“Первый пункт переговоров касался взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, о чем стороны договаривались в Праге”, – отметил армянский лидер.

“Алма-Атинская декларация – о том, что страны признают взаимную территориальную целостность, нерушимость границ в рамках существующих. То есть, административные границы Советского Союза превращаются в госграницы”, – сказал Пашинян.

По его словам, были обсуждены также вопросы разблокирования региональных коммуникаций.