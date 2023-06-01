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Пашинян анонсировал ряд политических встреч между Азербайджаном и Арменией

Пашинян анонсировал ряд политических встреч между Азербайджаном и Арменией

Новый раунд переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана начнется 12 июня в Вашингтоне, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Молдовы.

“С 12 июня в Вашингтоне будут проходить встречи в формате глав Армении и Азербайджана”, – сказал Пашинян.

Кроме того, 2 июня в Москве состоится встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций.

“Завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций”, – сказал Пашинян.

Премьер также подтвердил встречу с Алиевым в Брюсселе 21 июля и приглашение на пятистороннюю встречу в Гранаде 5 октября.

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