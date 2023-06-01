Зурабишвили пожелала народу Азербайджана мира, здоровья и процветания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление. Об этом говорится в сообщении “Азертаджа”.
В поздравлении говорится:
От имени народа Грузии и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.
Прочные дружественные связи между двумя народами опираются на нашу общую историю. 105-лет назад обе страны, можно сказать, одновременно провозгласили свою независимость. С того времени наши добрососедские, братские отношения, постоянно укрепляясь, вступили в этап прочного стратегического партнерства между двумя государствами.
Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, здоровья и процветания.