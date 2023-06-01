Зеленский поблагодарил президента Алиева за гумпомощь (фото)

255 Просмотров

1 июня в столице Молдовы Кишиневе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает “Азертадж”.

На встрече был проведен обмен мнениями о двусторонних связях между Азербайджаном и Украиной, отмечены визит президента Ильхама Алиева в Украину в январе 2022 года и проведенные в ходе него обсуждения. Было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Украиной.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что назначен новый посол Азербайджана в Украине, который в скором времени приступит к работе.

Президент Владимир Зеленский выразил признательность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине, заботу об украинских детях и организацию их поездок в Азербайджан и высоко оценил это.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках международных организаций.